Jill Vandermeulen donne des nouvelles après sa fausse couche: "La nature a bien fait les choses"

L'influenceuse Jill Vandermeulen, ou Silent Jill sur youtube, annonçait sur Instagram en juillet dernier avoir fait une fausse couche. L'animatrice a raconté cette triste épreuve qu'elle a traversé, souhaitant lever le tabou sur le sujet.

Quelques semaines après cette perte, l'influenceuse a donné de ses nouvelles à sa communauté. Elle avait déjà annoncé qu'elle allait subir un curetage, afin de retirer l'embryon décédé dans son ventre. Dans une story Instagram filmée dans sa voiture, elle explique sortir de chez son médecin. "Vous avez appris mes mésaventures du mois de juillet. J’avais envie de vous donner des nouvelles. Je sors de chez mon médecin, pour mon dernier examen, pour vérifier que le curetage s’était bien passé. Tout est en ordre ". Une intervention qui s'est visiblement bien déroulée.

La jeune femme apporte aussi des précisions sur les analyses faites sur l'embryon. "J’ai appris qu’il y a avait eu un gros souci au niveau des chromosomes. Donc en fait, la nature a bien fait les choses. On aurait sans doute eu un enfant avec un grave handicap. Dans mon malheur, c’est un peu une chance. Accueillir au monde un enfant, gravement handicapé, en souffrance toute sa vie, ce n’est pas une vie. Finalement, quelque part, j’ai presque envie de remercier mon corps pour son travail, même si ça reste très dur et très triste, c’est la meilleure chose qui aurait pu se passer pour nous éviter une situation dramatique", dit-elle sans pouvoir retenir ses larmes.

Jill Vandermeulen reste tout de même positive et souhaite aller de l'avant pour avoir un nouvel enfant. "La bonne nouvelle c'est que tout va bien et que je peux donc reprendre les essais dès que possible. On va croiser les doigts"