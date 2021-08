Le yacht d'Albert II et Paola mis en vente pour 1,95 million d'euros

Le yacht du roi Albert II et de la reine Paola, nommé "Alpa IV", a été mis en vente au prix d'1,95 million d'euros, relaient vendredi VTM NIEUWS et Het Laatste Nieuws.



L'embarcation avait été achetée par le couple en 2009, pour 4,6 millions d'euros. Le nom du yacht est dérivé des prénoms du Roi et de la Reine. Durant des années, il a fait office de lieu de retrouvailles estivales pour les enfants et petits-enfants du couple. Il peut loger neuf invités et quatre membres d'équipage. Selon certaines sources, le yacht est en réalité déjà à la recherche d'un repreneur depuis 2014.

Depuis une semaine, la mise en vente est en tout cas officielle. Le site de ventes mentionne clairement qu'il s'agit du bateau de l'ancien souverain belge.