Toujours pas de vacances paisibles pour la Reine d'Angleterre en Ecosse: "Les employés ont été renvoyés chez eux"

Dans son domaine de Balmoral, la Reine reçoit des convives, dont de nombreux membres de la famille royale comme la princesse Beatrice et son mari Edoardo Mozzi, le prince Andrew et son ex-femme Fergie, ou encore le prince Edward et son épouse Sophie.

Après le départ du prince Harry de la famille royale, après le décès de son époux le prince Philip, cet été était potentiellement un moment pour revenir au calme pour Elisabeth II. C'était sans compter sur le Covid-19. Selon les informations du journal The Sun, "tout le personnel de Balmoral est testé quotidiennement pour le Covid et samedi, un employé a été testé positif." L'employé a été renvoyé chez lui après avoir réalisé un test PCR.

La Reine, âgée de 95 ans, a évidemment été informée de ce cas positif dans son entourage. Elle est complètement vaccinée et a décidé de rester en Ecosse. "Les employés ont été renvoyés chez eux et la cantine et le bar du personnel ont été fermés. Ils se trouvent dans un bloc séparé sur le domaine. On a dit aux travailleurs de porter des masques et de se distancier socialement, mais les membres de la famille royale eux-mêmes continuent à peu près comme avant", selon la source du média britannique. "Même si Sa Majesté a reçu les deux doses du vaccin, le sentiment est qu'elle doit toujours faire attention mais qu'elle est déterminée à continuer comme d'habitude. Elle ne veut pas réagir de manière excessive."