Scarlett Johansson maman pour la deuxième fois

A peine la grossesse annoncée par son mari, Colin Jost, sur la scène où il se produisait, on apprend que la comédienne a... accouché!

C'est sans doute un record: Colin Jost, le mari de Scarlette Johnasson avait confirmé, voici quelques jours à peine, qu'ils allaient être parents. ""Nous allons avoir un bébé. C'est excitant."; confiait-il à son public du Connecticut, confirmant une rumeur qui circulait depuis quelques temps.Ce qui est plus inhabituel, c'est qu'au lendemain de cette confidence, le petit Cosmo a pointé le bout de son nez, comme s'est empressé de le confirmer le papa. "Ok, ok, nous avons un petit garçon. Il s'appelle Cosmo, écrit-il sur les réseaux sociaux. Précisant : "Nous l'aimons déjà énormément".





Si c'est le premier enfant du couple, ce n'est pas le cas pour la Black Widow de Marvel. Voici sept ans, Scarlett Johansson donnait naissance à une petite Dorothy Rose, fruit de son union avec le Français Romain Dauriac. Si leur séparation s'était plutôt bien passée, la garde de l'enfant avait, en revanche, posé quelques problèmes.

Mais aujourd'hui, au milieu des couches, des biberons et des nuits un peu courtes, Scarlett et Josh savourent leur bonheur...