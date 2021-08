Britney Spears secrètement mariée en 2012 ? Une nouvelle théorie fait surface

Depuis l'affaire de sa mise sous tutelle, Britney n'arrête plus de faire parler. La chanteuse a-t-elle été mariée à Jason Trawick ? C'est la question soulevée lors de l'émission podcast "Toxic: The Britney Spears Story", consacrée à la pop-star.

De 2009 à 2013 Britney a été en couple avec son agent Jason Trawick, avec lequel elle s'est fiancée en 2011. Mais certains fans pensent qu'ils se seraient tout compte fait mariés. Les présentatrices du podcast Tess Barker et Babs Gray ont sorti des documents d'un tribunal de Californie et ont découvert un versement de 9 150 $ (environ 7 800 euros) daté du 1er octobre 2012, faisant état de "dissolution du mariage".

Les deux fans ont alors rapidement partagé une théorie selon laquelle Britney s'était secrètement mariée à Jason Trawick.

On sait déjà que la star a été mariée deux fois. En 2004, elle avait épousé son ami d'enfance Jason Alexander, lors d'une soirée bien arrosée à Las Vegas. Le mariage avait été rompu 55 heures plus tard. Elle s'était ensuite mariée, la même année, avec son compagnon de l'époque, le danseur Kevin Federline, avec lequel elle a eu deux garçons, avant de divorcer deux ans plus tard.

Réaction de Trawick

Face à cette folle rumeur, l'agent de star a réagi. "Je pense que tu l'aurais su si j'étais marié", a-t-il nié auprès du magazine Extra.