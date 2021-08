Un auditeur retrouve son portefeuille perdu: Maria del Rio lui offre le resto

Vendredi soir, alors qu’elle mettait de l’essence dans sa voiture de remplacement après une semaine de tournage à Bastogne, Maria del Rio a égaré son portefeuille. Une ennuyeuse situation qu’elle s’est empressée de partager sur les réseaux sociaux lendemain matin. L’animatrice de radio Contact promet même une récompense à celui ou celle qui retrouverait son précieux objet.

“Les amis, j’ai besoin de vous, je lance une bouteille à la mer. En rentrant de mon tournage de Bastogne hier soir vers 20h, j’ai mis de l’essence à la pompe Total, route de la Barrière, le long de la N4. Attention, j’ai déjà contacté la très gentille dame de la pompe en question qui ne l’a pas retrouvé. Je suis donc partie sur un morceau de route avec mon portefeuille sur le toit de ma voiture. Mes cartes sont bloquées, mais tous mes documents sont dedans…. Et j’en ai urgemment besoin. C’est un portefeuille rose. Si vous le trouvez, je vous offre le resto ! Merci ! Le boulet”.

Son appel à l'aide a eu l'effet escompté Quelques heures plus tard, la voix du Good Morning postait un second message, beaucoup plus positif. "Portefeuille retrouvé ! ️ J'ai reçu des tonnes de messages de vous, qui avez tenté de le retrouver. Merci du fond du cœur, vraiment ! J'emmène Fabrice et sa famille au resto ! Merci à vous tous d'avoir pris le temps, Merci ! Maria", s'enthousiasme l'animatrice qui se retrouvera donc bientôt à table avec son bienfaiteur et sa famille.

"J'ai été bluffée par le nombre de personnes qui se sont déplacées pour aller sur la N4 chercher mon portefeuille ! Jusqu'au moment où ce Fabrice m'a contactée. Il avait appelé la réception de RTL et laissé des messages sur la page Facebook de Radio Contact", nous explique l'animatrice qui était en route vers le domicile de son bienfaiteur afin de récupérer son bien. "Je vais rencontrer Fabrice et sa famille et les inviter au restaurant d'ici les prochaines semaines."Très appréciée, Maria del Rio peut donc, en toute situation, compter sur la bienveillance et la sympathie de ses fans.