Lena Simonne et Roméo Elvis se sont mariés ce dimanche: des invités dévoilent des photos de la cérémonie

Le rappeur de 28 ans et l'influenceuse et mannequin se sont mariés ce week-end.

Plusieurs images de Roméo Elvis et de Lena Simonne ont fuité sur les réseaux sociaux. Les deux tourtereaux se seraient dit oui ce week-end ! Sur les photos, on peut voir Romeo Elvis en costume et en nœud papillon tandis que Lena Simonne est vêtue d'une belle robe blanche. Diane Kari, créatrice de Fripouille Vintage et proche du couple, a partagé des storys des deux amoureux avec comme légende "Vive l'amour".

© INSTAGRAM

On voit également le rappeur de l'Or du Commun Loxley tout sourire avec une feuille pour ce qui s'apparente à un discours.

© INSTAGRAM

Des images qui laissent donc peu de place aux doutes.