La chanteuse et Jay-Z sont les égéries de la dernière campagne éblouissante de Tiffany & Co.

Beyoncé s'affiche avec le diamant jaune le plus célèbre et exclusif du monde

126.84. C'est le nombre de carats que l'on retrouve dans l'un des plus prestigieux diamants de la planète. Et c'est suspendu le long du dos de Beyoncé que cette pierre précieuse d'un jaune éclatant peut désormais être contemplée.

Pour sa dernière campagne "About Love", la célèbre maison Tiffany & Co a ressorti ce bijou impressionnant, seulement porté par trois personnes auparavant. Avant la diva américaine, c'est Audrey Hepburn qui l'avait rendu célèbre lors de la tournée promotionnelle de Breakfast at Tiffany's en 1960. En 2019, Lady Gaga s'était affichée avec la pierre précieuse autour du cou pour la cérémonie des Oscars. Un choix qui lui avait porté chance puisqu'elle y a remporté une statuette dans la catégorie "meilleure chanson" avec "Shallow".

Le diamant à 82 facettes, star d'une campagne officielle pour la première fois, a été découvert en 1877 dans une mine d'Afrique du Sud.