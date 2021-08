Elizabeth II préparerait une attaque musclée à l'encontre d'Harry et Meghan

Courant juillet, Harry, 36 ans, déclarait qu'il planchait déjà sur ses mémoires. Prévu pour la fin 2022, année du jubilé de platine d'Elizabeth II, l'ouvrage reviendra sur les "erreurs" et les "leçons apprises" du Prince, de Windsor à l'exil californien. Un exercice de style qui fait des remous du côté de Buckingham Palace... au point de faire sortir la Reine de ses gonds.

La Reine "exaspérée"

Des sources du Sun soufflent que Sa Majesté aurait ordonné à ses assistants de préparer une riposte juridique ferme et sans équivoque. Avocats et experts en diffamation seraient sur les rangs pour concocter une contre-attaque qui devrait calmer les ardeurs des Sussex. "L'équipe juridique pourrait contacter les éditeurs du livre pour demander un avertissement préalable de son contenu et un droit de réponse", lit-on dans le tabloïd.

Sur tous les fronts depuis le Megxit, Elizabeth II serait tout simplement "exaspérée par les attaques répétées" du prince Harry à l'encontre de la monarchie. "Le sentiment, venant d'en haut, c'est que ça suffit. Il y a une limite à ce qui sera accepté et la reine n'en acceptera pas davantage", a notamment confié une source proche de la famille royale. "Never complain, never explain" (ne jamais se plaindre, ne jamais se justifier, Ndlr) : la Reine a donc décidé de mettre la devise si chère à son coeur de côté.