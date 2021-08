La princesse Märtha Louise imite Meghan et Harry et quitte la Norvège pour son chaman américain

Märtha Louise ne l'avait jamais caché : son déménagement aux États-Unis, freiné par ld Covid-19, n'était qu'une question de temps. Fille aînée du roi Harald V et de la reine Sonja, la Princesse n'entendait pas jouer les seconds rôles au sein de la monarchie norvégienne où son frère Haakon est l'héritier. Depuis 2019, son coeur bat véritablement à Los Angeles où Durek Verrett, son petit ami chaman, habite. En ce mois d'août, l'ex d'Ari Behn a enfin pu poser ses valises de l'autre côté de l'Atlantique.

Par le passé, Märtha Louise avait sous-entendu que son compagnon ne pourrait pas vivre avec elle en Norvège à cause du racisme qui y régnerait. "Avant de le rencontrer, je ne savais pas qu'il y avait du racisme en Norvège, car nous sommes une famille ouverte et heureuse. Mais en gros, il n'y a pas beaucoup de gens de couleur en Norvège, donc tout cela a été une surprise pour moi", avait-elle affirmé aux médias. La princesse de 49 ans, qui insuffle sa passion débordante dans tout ce qu'elle entreprend, a finalement choisi d'écouter son coeur sans se soucier des bruits de couloir. "Mon père m'a toujours dit depuis que je suis petite que je devais rester fidèle à qui je suis", avait-elle récemment déclaré au magazine Vanity Fair. Et c'est exactement ce qu'elle a fait, comme Harry et Meghan avant elle.