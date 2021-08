Le frère de Kate Middleton devient millionnaire grâce à un projet farfelu

Une idée aussi savoureuse que saugrenue. Lancée en 2013, Boomf, la société de James Middleton, a eu bien du mal à décoller. Le concept ? Faire imprimer ses photos de famille sur des marshmallows pour un souvenir à la fois personnel et comestible. Après une longue période d'investissements, de vache maigre et une dépression, le frère de la duchesse de Cambridge peut enfin déguster sa réussite.

Comme le rapporte le Daily Mail, le fiancé de la Française Alizée Thevenet vient de devenir millionnaire malgré les embûches et la crise sanitaire. Un bénéfice net d'environ 1,2 million d'euros a en effet été inscrit dans le livre des comptes, assure le média britannique. Fort de ce succès, James vient d'embaucher deux employés de plus et est désormais à la tête d'une équipe de trente personnes.

"Je cherchais un moyen de transformer le virtuel en physique. En clair, prendre un contenu virtuel et être capable de le toucher", expliquait-il au média américain The Cut en 2014,peu après avoir démarré l'aventure Boomf. À l'époque, la boîte de neuf marshmallows personnalisés via Instagram ou Facebook coûtait 18,75 euros.