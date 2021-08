La face sombre du prince Harry dévoilée par une experte royauté: "Il aime être méchant"

"Il est devenu l’ombre du prince que j’ai connu autrefois."

Depuis le Megxit et le déménagement californien, le comportement du prince Harry a laissé plus d’un expert royauté britannique pantois. Dans leurs rangs, on retrouve la véhémente Angela Levin, biographe et journaliste du

Daily Mail

. Dans un récent entretien sur TalkRadio, elle a levé le voile sur une facette méconnue et quelque peu sombre du fils de Diana.

"Hypocrisie"

"Je pense qu'il cherche à être plus important que William , et donc il a la capacité aujourd'hui de dire des choses qu'il ne pouvait pas se permettre avant", a-t-elle jugé, soulignant qu'il "aime être méchant"et "se montrer"pour arriver à ses fins, et ce depuis l'enfance et sa jeunesse en roue libre. Pour Levin le masque tombe et c'est pour cela que les Sussex viennent de perdre plus de 700 000 abonnés sur Instagram ces derniers temps alors même que les comptes des Cambridge explosent.

Toujours selon elle, les gens "commencent à voir toute l'hypocrisie"de Meghan et Harry dont l'image est à jamais écornée outre-Manche.