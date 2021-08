La fille de Daniel Balavoine raconte son combat contre la drogue: "Je n'avais aucune limite"

D'habitude très discrète dans les médias, Joana Balavoine, la fille du célèbre chanteur, a décidé de prendre la parole à l'occasion de la parution prochaine de "Lions endormis", une bande dessinée retraçant son combat contre la drogue.

Au

Parisien

, la jeune femme, aujourd'hui âgée de 35 ans, explique s'être libérée de cette addiction il y a trois ans. Mais le chemin a été difficile.

Tout a commencé à 16 ans, lorsqu'elle a effectué un job d'été dans la restauration. "On m'a proposé de l'ecstasy, de la cocaïne. Les choses ont vite dégénéré. Je prenais de la cocaïne pour me dire que tout allait bien." Mais Joana n'allait pas bien. La jeune femme a en effet dû surmonter la mort de son père qu'elle n'a jamais connu. Née cinq mois après la mort de Daniel Balavoine, Joana explique avoir toujours souffert de sa disparition. "Je suis construite sur ce traumatisme. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je n'avais pas le droit d'avoir un papa. A cause de cette absence, je n'ai eu aucune limite."

Le regard des autres a aussi été très dur

à supporter pour elle. "Dans les yeux des gens, il y a une projection terrible, c'est lourd parfois", explique celle qui est devenue chanteuse comme son père.

Aujourd'hui, Joana Balavoine se sent mieux. Elle est parvenue à surmonter sa dépendance à la drogue après un passage en cure de désintox. “Comme j’ai la chance d’en être sortie, j’ai ressenti comme un devoir de témoigner." La jeune femme veut en effet aider les gens qui en ont besoin comme elle a elle-même été aidée. "Si des gens ne m'avaient pas tendu la main, je serais peut-être morte d'une overdose", conclut-elle.