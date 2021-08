Karine Le Marchand confie pourquoi elle est apparue en chaise roulante dans l'Amour est dans le pré (PHOTOS)

Le premier épisode de la 16e saison de "L'amour est dans le pré" (version française) était diffusé ce lundi soir sur M6. Un détail n'a cependant pas échappé aux téléspectateurs. La présentatrice Karine Le Marchand est en effet apparue dans un fauteuil roulant.

Mais pourquoi? Elle en a expliqué les raisons avec humour à l'antenne: "Entre deux carottes et trois poireaux, je suis restée dans le thème et je viens de me faire enlever mon oignon. C'est donc le pied bourgeonnant et sur ce carrosse fleuri que je déclare ouverte la cérémonie des rendez-vous galants."

A noter que le tournage remonte en réalité au printemps dernier, moment où la présentatrice avait décidé de se faire opérer d’un hallux valgus, une malformation de l’orteil qu'il est préférable de retirer. Mais malgré l'opération, Karine Le Marchand avait tenu absolument à assurer la présentation.