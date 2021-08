Princesse Alexia: début de sa nouvelle vie dans le "Poudlard" de l'aristocratie

L'heure de la rentrée a sonné et celle-ci a une saveur toute particulière au palais Huis ten Bosch. Cette année, la reine Maxima et la roi Willem-Alexander des Pays-Bas voient en effet l'une de leurs filles quitter le nid. À 16 ans, Alexia va poursuivre son éducation et parfaire sa connaissance du monde dans une célèbre école galloise.

Une ado (presque) comme les autres

La famille royale néerlandaise a fêté son grand départ en partageant un cliché de la Princesse sur les réseaux sociaux. Jean troué, baskets blanches, épaisse chemise de bûcheron et guitare sur l'épaule, l'adolescente y affiche un look contemporain qui tranche avec les tenues officielles habituelles. Autre détail : son large sourire qui devrait rendre la séparation moins douloureuse.

Comme son père avant elle, Alexia va tenter de décrocher son sésame d'études internationales au UWC Atlantic College. Ce prestigieux établissement niché dans l'imposant château de Saint-Donat est parfois comparé à "Poudlard", l'école des sorciers de la saga Harry Potter. Là, elle pourra forger une nouvelle amitié au sein du Gotha puisqu'elle y retrouvera la princesse Leonor de Bourbon, la fille de Letizia et Felipe VI d'Espagne. La princesse Élisabeth de Belgique y a effectué ses études de 2018 à 2020.