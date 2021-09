Des retrouvailles de courte durée. Séparée de sa famille durant la majeure partie de l'année, Charlène de Monaco n'a finalement pas pris l'avion du retour. Si la princesse de 43 ans s'est dite"heureuse" de retrouver les siens en Afrique du Sud, elle s'est résignée à rallier la Principauté, probablement encore affaiblie après sa grosse opération de la mi-août.





C'est encore seul qu'Albert II a donc organisé une journée avec Jacques et Gabriella, les jumeaux du couple princier. Père et enfants ont été photographiés en Dordogne ce 29 août à l'occasion d'une session de canoë dans cette sublime région française. Autre coup dur : Charlène va de nouveau devoir jeter l'éponge et rater un autre événement officiel. Point de Vue rapporte en effet qu'elle n'assistera pas au "Monte-Carlo Gala for Planetary Health" le 27 septembre prochain. Une soirée chic et écologique qui lui tient pourtant à cœur.