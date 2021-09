Kate et William se préparent à chambouler leur quotidien pour Elizabeth II

Chez les Cambridge, c'est la famille royale avant tout. Présent et futur de la monarchie, Kate Middleton et le prince William conjuguent leurs ambitions personnelles avec le protocole tout en ajoutant une touche de modernité à l'équation. Et contrairement aux Sussex, le bonheur d'Elizabeth II, 95 ans, compte énormément.

"Cela ne fonctionne plus"

En ce sens, la presse britannique nous apprend que les parents de George, Charlotte et Louis "considèrent sérieusement" de quitter leur nid champêtre d'Anmer Hall, dans le Norfolk. Le plan ? Se rapprocher de la Reine au maximum et donc de Windsor. "Anmer Hall faisait sens quand William était pilote d'hélicoptère à East Anglia, et c'était pratique pour les Noëls passés à Sandringham, mais cela ne fonctionne plus aujourd'hui", a confié une source dans le Daily Mail. Ce déménagement faciliterait aussi la vie de leurs enfants, scolarisés à Londres. Plusieurs options s'offrent donc au Duc et à la Duchesse. Celle qui semble retenir leur attention les amènerait à Windsor Castle, lieu qui avait accueilli la réception du mariage de Meghan et Harry en 2018. Ce domaine cossu, actuellement inhabité, se situe à moins d'un kilomètre de la résidence d'Elizabeth II. Un argument de taille.