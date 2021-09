Philippe Etchebest réagit aux annonces concernant le prochain Top Chef: "Je suis triste, une page se tourne"

"Avec Michel, on a un lien très fort, on se connaissait déjà avant Top chef, confie le chef Etchebest, en conférence de presse d'Objectif Top chef (qui débarquera le 20/9 sur M6 et dans le foulée sur RTL-TVI) ce matin, au sujet de l'éviction du jury de Michel Sarran. On partageait beaucoup de choses. Durant 7 ans, on a partagé aussi de super moments. On avait une vraie complicité, on se chambrait beaucoup, mais c'était toujours bienveillant." Sur un ton un brin nostalgique et cherchant ses mots, il ajoute: " Je suis triste, forcément, une page se tourne. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. On passe à autre chose."

Etchebest n'a pas été concerté mais connait bien son remplaçant

A la question "vous a-t-on demandé votre avis?", Philippe Etchebest répond tout de go: "Alors, non, absolument pas." Le célèbre juré des émissions culinaires sur M6 (rediffusées sur RTL-TVi) avait déjà partagé sa tristesse hier sur Instagram. "Très heureux d'avoir partagé ces années à tes côtés mon ami. Tu vas nous manquer" a-t-il ainsi indiqué en légende d'un cliché où on peut voir les deux hommes aux côtés de Paul Pairet sur le tournage de Top Chef. Il accompagne même son message des hashtags #chocolatine #roiducassoulet #croquemichel et #sudouest. En story, le chef du restaurant bordelais le Quatrième mur s'est même laissé aller en dévoilant une vidéo et un nouveau cliché sur lequel les deux hommes figurent avec Hélène Darroze. En légende, il indique ceci: "Friends". Le toulousain Michel Sarran lui a alors répondu ceci. "Merci Philippe, nous avons passé de bons moments. Vous aussi vous allez me manquer. Et allez le stade. On continuera à se chambrer dans le plus grand respect. Merci mon ami."

"Glenn? On va le défoncer (rire)!"

Une amitié qui ne sera donc pas entâchée avec la venue d'un nouveau dans la bande. "Je connais bien Glenn Viel, confesse Philippe Etchebest, toujours en conférence de presse M6; au sujet du chef de l'Oustau de Baumanière. Je l'ai déjà rencontré à plusieurs reprises sur Top Chef, parce qu'il est venu en guest. Je le connais bien oui mais... on va le défoncer (rire)! Il va regretter de venir, comme pour Paul Pairet, pareil (rire)! Non c'est bien, cela ramène une autre dynamique, cela fait partie des choses pour renouveler un peu. Je ne sais pas.. Après, je ne suis pas dans la tête des décideurs non plus par rapport à ça. Il y a des raisons, forcement, on l'accepte et cela fait partie du truc. Et puis je crois que ce n'est pas la première fois car il y a déjà eu des changements de jury. Que ce soit moi, Michel ou Hélène, on est tous arrivé dans un deuxième temps. C'est comme ça. Mais, bon, forcément, je suis un peu triste que Michel ne sera pas là l'année prochaine. Mais bon, je le reverrai (sourire)!"

Son avis sur ce "super" cuisinier, trois étoiles au guide Michelin? "Ce qui est drôle, c'est que j'ai été le voir cet été, j'ai été manger chez lui, conclut-il. C'est un sacré cuisinier et il l'a démontré dans l'émission déjà. Il a à chaque fois réalisé de super épreuves. Il est très apprécie des candidats et du monde de la cuisine. C'est un autre style, un autre profil mais cela va aussi apporter quelque chose de nouveau et une dynamique différente pour la prochaine saison de Top chef."

Hélène Darroze a aussi réagit

"Mon Michel Sarran, écrit ainsi la cheffe et acolyte de Michel Sarran sur Instagram, accompagné d'une photo où ils s'enlacent. Tu vas tellement me manquer sur le prochain tournage de Top Chef sur M6. Merci merci pour tous les bons moments que l'on a passés ensemble ces 7 dernières années. Que de bons souvenirs qui resteront à jamais dans mon cœur." Et le doublement étoilé de répondre en commentaire. "Merci Hélène, vous allez me manquer aussi, j'en ai peur. Mais la vie ne s'arrête pas et on aura plein de choses à partager ensemble. J'en suis sûr, notre amitié n'est pas un exercice télé, elle est sincère et vraie".