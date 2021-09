Un membre de la famille royale touché par le coronavirus

Un membre de la famille royale de Belgique souffre du coronavirus. Le Palais a en effet communiqué en ce sens, annonçant que Philippe et Mathilde devaient dès lors renoncer à leurs prochaines activités officielles.

"Suite à un cas positif au Covid-19 au sein de la Famille Royale, Leurs Majestés le Roi et la Reine ont décidé, par mesure de précaution, de limiter leurs contacts dans les jours à venir, conformément aux règles sanitaires en vigueur. Les activités qui figuraient à l'agenda du Roi et de la Reine cette semaine et lundi prochain sont dès lors reportées ou annulées", indique ainsi le Palais royal.

On ignore pour l'heure précisément quel membre de la famille est touché par le Covid.