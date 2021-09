Angelina Jolie se confie sur sa séparation avec Brad Pitt

Cinq ans après leur séparation, l'ambiance n'est plus électrique, elle est glaçante. Entre Brad Pitt et Angelina Jolie, on se rend actuellement coup pour coup par savoir si, oui ou non, la garde de leur tribu sera partagée. En ce sens, les dernières confidences de l'actrice pourraient peser lourd.

Dans une interview-fleuve accordée au Guardian, l'ambassadrice de l'Unicef a révélé que sa sécurité et celle de ses enfants n'était pas assurée à la fin de leur union. "Je ne suis pas le genre de personne qui prend des décisions de cette ampleur à la légère. Cela a été une véritable épreuve d'en arriver au point où la séparation avec le père de mes enfants était la seule issue", a confié celle qui accuse Brad Pitt de violences conjugales. "Je veux juste que ma famille guérisse. (...) Et je veux que tout le monde aille de l'avant, nous tous, y compris leur père. Je veux que nous guérissions et que nous soyons en paix. Nous serons toujours une famille", a-t-elle déclaré dans le journal britannique.

Angelina Jolie vient de publier Know your rights and claim them, un ouvrage engagé et dédié à la jeunesse publié en partenariat avec Amnesty International.