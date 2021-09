"Aussi subtil qu'une massue": le téléfilm pro-Meghan Markle provoque le malaise

La presse anglo-saxonne ne semble pas savoir quoi en faire. Nanar assumé, provocation télévisuelle, caricature éhontée... Escaping the Palace est un peu tout cela à la fois. Le 3e épisode de ce téléfilm qui retrace le "Megxit" en prenant délibérément le parti de Meghan Markle vient de sortir sur la chaîne américaine Lifetime. Son centre névralgique ? L'explosive interview du couple chez Oprah Winfrey.

Dès la bande-annonce, les choix de la production ont fait jaser à cause d'un parallèle bancal entre l'ancienne actrice de 40 ans et Diana. On y voit en effet la duchesse de Sussex être victime d'un accident de voiture qui rappelle immédiatement celui de la "Princesse des Coeurs" dans le tunnel du pont de l'Alma en 1997. Le prince Harry, qui avait déjà confié avoir peur que ce scénario se répète, tente de lui venir en aide en se faisant une place à travers la foule. De quoi faire grincer des dents de part et d'autre de l'Atlantique. "Aussi subtil qu'une massue", note le magazine américain Town & Country, désabusé. Du côté anglais, The Independent prend tout cela avec flegme. Le journal parle d'un "fiasco spectaculaire" dont "le scénario est apparemment écrit par un générateur de texte automatique", mais qui ferait un parfait "jeu à boire". Pro-monarchie, le Daily Mail fustige le fait que le prince William y soit dépeint comme "le méchant" qui balaie les rumeurs de racisme envers Archie avec dédain.



Selon un récent sondage, la popularité des Sussex est "au niveau le plus bas jamais atteint" chez les Britanniques, et cet ovni du petit écran ne devrait rien arranger.