A l'école, la Princesse Charlotte utilise un autre nom pour être "plus normale"

Veille de rentrée pour George et Charlotte. Ce jeudi 9 septembre, les deux aînés de Kate Middleton et du prince William fileront tout droit vers la Thomas's Battersea, leur établissement du sud de Londres. Dans cette très chic école à 9000 euros le trimestre, les deux bambins royaux sont (presque) traités comme les autres élèves. Un choix voulu par leurs parents qui ont toujours souhaité qu'ils aient une éducation aussi "normale" que possible.

La presse britannique rapporte même que la fille du Duc et de la Duchesse y utilise un nom dépourvu de toute fioriture. Là, son titre complet "Her Royal Highness Princess Charlotte of Cambridge" (Son Altesse Royale, la Princesse Charlotte de Cambridge, Ndlr) est sobrement transformé en "Charlotte Cambridge", "Cambridge" faisant office de nom de famille pour ses professeurs et ses camarades. Le Mirrorrappelle d'ailleurs que le prince William se faisait appeler "William Wales" sur les bancs de l'école en référence au titre de son père Charles.