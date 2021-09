"Un fantasme": comment Vanessa Paradis a mis le grappin sur Johnny Depp

Elle avait mis toutes les chances de son côté. Durant 14 années, Vanessa Paradis et Johnny Depp auront fait rêver le grand public, formant le couple glamour et bohème par excellence. Une divine idylle entamée à la fin des années 1990 sur laquelle s'attarde une biographie à paraître ce 9 septembre. On y apprend que la chanteuse française a su provoquer le destin avec charme.

"Clotilde Courau ne cessait de la titiller"

Quatre années avant le coup de foudre parisien, Vanessa Paradis avait croisé la route de Johnny Depp au Viper Room, son sulfureux club de Los Angeles, en 1994. "Depuis, l'ex-acteur de la série 21 Jump Street était devenu un fantasme pour la jeune Française", écrit Christian Eudeline, auteur de Vanessa Paradis, divine artiste. "Sa copine Clotilde Courau ne cessait d'ailleurs de la titiller sur le sujet, en privé ou en public", glisse-t-il au sujet de l'égérie de Chanel. En 1998, l'actrice sait que le futur Pirate des Caraïbes se trouve dans la capitale française, à l'hôtel Costes. Elle sort alors le grand jeu. "Vanessa sait qu'elle peut faire sensation, avec sa nouvelle coupe de cheveux, et surtout sa robe ouverte dans le dos", affirme l'écrivain dans un extrait publié par Femme Actuelle. La tenue eut l'effet d'une flèche de Cupidon et Johnny Depp, à la seule vue de son dos dénudé, fut conquis.