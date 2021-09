Ben Affleck et Jennifer lopez ont enflammé le tapis rouge de la Mostra de Venise

Ben Affleck et Jennifer Lopez sont de nouveau amoureux et souhaitent le montrer au grand jour. Ce vendredi soir, c'est donc main dans la main que le couple a foulé le tapis rouge du Festival international du film de Venise. Ils avaient tout deux fait le déplacement pour la projection du film "The Last Duel" lors de la 78e Mostra de Venise. Un film que Ben Affleck a coécrit avec Matt Damon, et pour lequel il est également à l'affiche.

© Belga



Vêtue d'une sublime robe blanche très décolletée, Jennifer Lopez a attiré tous les regards au bras de l'acteur. Il s'agissait là de la première apparition officielle du couple à un événement depuis leurs retrouvailles, 17 ans après leur première séparation.