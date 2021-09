L’acteur de Taxi 5, Saïd Bogota, est accusé de tentative de meurtre

Connu pour ses rôles dans Taxi 5 et Pattaya, Saïd Bogota est jugé à partir de lundi devant la cour d’assises des mineurs d’Evry, accusé d’avoir enlevé, séquestré et tenté de tuer le compagnon d’une ancienne petite amie.

Un après-midi de décembre 2018, une habitante de Saint-Chéron, en Essonne, découvre un jeune homme couvert de sang, en sous-vêtements et cherchant du secours. Grièvement blessé à la tête, souffrant de multiples brûlures, il est placé en coma artificiel. À son réveil, il dévoile avoir été enlevé dans le garage automobile où il travaille. Ses trois agresseurs lui font boire de l’acide chlorhydrique et le frappent. Plus tard, il reçoit deux tirs de flash-ball à la tête, vraisemblablement à bout portant, du gaz lacrymogène au visage, des coups de clé à molette sur le crâne puis est aspergé d’essence avant d’être incendié.

Ses déclarations sont confirmées par des examens médicaux. Parmi les trois agresseurs, dont deux tout juste majeurs au moment des faits, l'adolescent reconnaît formellement l'acteur Saïd Bogota, 28 ans, qu'il désigne comme le commanditaire du guet-apens. "Il a vu ma tête, il me connaît, il faut le tuer", aurait crié Saïd Bogota.

Lors des auditions, le comédien a reconnu une partie des violences mais nié avoir voulu tuer. Il s'agissait de "mettre la pression" sur le jeune homme afin qu'il quitte sa petite amie, une ex-compagne de Saïd Bogota. Le verdict est attendu en début de semaine prochaine.