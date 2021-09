Kate Middleton: 3 choses à savoir sur sa nouvelle belle-sœur passée par la Belgique

Mariage français chez les Middleton ! Deux ans après l'annonce de leurs fiançailles, James Middleton et la Frenchie Alizée Thevenet se sont mariés à Bormes-les-Mimosas, charmante commune du Var. Le discret homme d'affaires a partagé sa joie immense sur Instagram ce lundi 13 septembre, soit deux jours après la cérémonie. Kate Middleton, le prince William et leurs enfants George, Charlotte et Louis avaient fait le déplacement. "Hier, j'ai épousé l'amour de ma vie, entouré de ma famille, d'amis et bien sûr de quelques chiens dans le beau village de Bormes-les-Mimosas. Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis heureux", a-t-il écrit sur le réseau social. Voici trois choses à savoir sur la belle-sœur de la Duchesse.

Des études en Belgique

Elle est passée par chez nous. La Corrézienne de 31 ans a effectivement vécu à Bruxelles entre 2009 et 2012 et a sillonné les salles de classe de l'ISC Saint Louis. Elle est repartie de la capitale belge avec un bachelier en gestion de l'entreprise sous le bras avant de filer à Londres pour son master. Alizée Thevenet y est devenue analyste financier.

Romance à South Kensington

On le sait, James Middleton est complètement gaga de ses chiens – son compte Instagram en est la preuve . Et sa rencontre avec la Française aurait même été précipitée par le meilleur ami de l'homme. Alors qu'ils se trouvaient tous les deux au South Kensington Club, un lieu où le bien-être est le maître mot, la jeune femme aurait câliné Ella, son cocker. Attendri, l'entrepreneur de 34 ans lui aurait ensuite fait parvenir un mot pour lui proposer un rendez-vous… Vous avez dit romantique ?

La famille est ravie

Le père d'Alizée, qui possède un bed & breakfast à Condat-sur-Ganaveix, ne tarit pas d'éloges à propos de son beau-fils depuis leur rencontre. "James est un homme charmant. Je suis très heureux qu'Alizée soit avec lui. Ils sont très amoureux. Je sais qu'elle est très heureuse", avait-il glissé au Daily Mail à propos du (presque) prince charmant.