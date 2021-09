"J'ai été recalée": la rencontre de Camille Cottin avec Lady Gaga et Adam Driver a viré au malaise

Pas facile de s'imposer à Hollywood. À l'instar d'Omar Sy, Camille Cottin est en train de se faire un nom aux États-Unis, mais se frotter à ses stars de près est une autre paire de manches. Déjà forte d'une expérience au côté de Matt Damon dans Stillwater, la Française sera bientôt à l'affiche de House of Gucci dont les acteurs principaux ne sont autres que Lady Gaga et Adam Driver. L'égérie Chanel est revenue sur sa rencontre cocasse avec le duo dans l'émission "Quotidien".

"J'étais un peu intimidée"

"Quand je suis arrivée en répétition, j'ai simplement rencontré Ridley Scott, parce que je lui avais simplement envoyé une 'tape', donc je ne l'avais jamais rencontré. Mais je ne connaissais pas Stefani (Germanotta, le nom de Lady Gaga, Ndlr)", a-t-elle confié à Yann Barthès. "Donc j'arrive dans une salle pour faire une lecture. Il y a Adam Driver, Ridley Scott et Stefani, Lady Gaga. J'étais un peu intimidée, je me disais 'Ah, je ne suis pas hyper à l'aise", a-t-elle concédé.

Pour montrer toute sa détermination, la comédienne propose alors à Ridley Scott de donner un accent italien à son personnage. "Il me dit : 'Vas-y ! Fais'. Je fais deux, trois phrases. Il me dit : 'Hmmm non, ne fais pas l'accent'", a-t-elle révélé non sans gêne. "J'ai été recalée", a déploré avec humour celle qui assure ne pas avoir "le 06" de Lady Gaga à ce jour. House of Gucci sort en salles fin novembre.

Camille Cottin qui parle du tournage de #HouseOfGucci et "Stefou" aka Lady Gaga. L'accent italien n'était clairement pas pour elle... 🤭 pic.twitter.com/7irVE3yn5K — Timeless Lodge (@Timeless_L0dge) September 16, 2021