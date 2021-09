Rania de Jordanie partage un magnifique portrait avec ses filles de 25 et 21 ans

Un cliché majestueux pour une occasion spéciale. Cette semaine, la Cour de Jordanie ne célébrait pas un, mais deux anniversaires : ceux des princesses Iman et Salma. Pour fêter les 25 et 21 ans de ses filles, la reine Rania a partagé vidéo et photo sur les réseaux sociaux.

"Toute la vie. Joyeux anniversaire", a écrit l'épouse du roi Abdallah II sur son compte Instagram personnel. Radieux, le trio de brunes s'affiche dans des tenues blanches et bleues sur ce nouveau portrait qui a glané près de 300.000 "likes" en 24 heures. Le dimanche 26 septembre Rania de Jordanie avait également publié un montage vidéo intimiste pour marquer ce double anniversaire royal. Iman a fêté ses 25 ans ce lundi 27 septembre et Salma a soufflé ses 21 bougies un jour plus tôt.