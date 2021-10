La voiture du mariage du roi Baudouin et de la reine Fabiola aux enchères le 10 octobre

La vente aura lieu lors de la douzième édition du Zoute Grand Prix à Knokke. La voiture a été évaluée entre 70.000 et 90.000 euros. Au total, une soixantaine de véhicules historiques seront mis aux enchères, dont une Bugatti EB 110 SS de 1994, évaluée entre 2 et 2,5 millions d'euros, et une Ferrari F40 de 1989, estimée entre 1 et 1,5 million d'euros.

Le Zoute Grand Prix est un événement consacré aux voitures anciennes et exclusives, organisé dans la station balnéaire mondaine de Knokke. Bruges et Ostende ont également été ajoutées au programme de cette année et l'organisation souhaite enrichir les prochaines éditions avec d'autres villes. L'événement comprend notamment le Zoute Rally, auquel participeront 225 voitures vieilles d'au moins 56 ans. Le GT Tour, réservé aux voitures de rêves qui ne peuvent dépasser les 20 ans d'âge, comptera 50 participants. Dix-huit constructeurs automobiles présenteront aussi au public 50 voitures uniques. Les amateurs de Formule 1 seront également gâtés, pouvant admirer la RB16 de Max Verstappen et l'Alpine A521 d'Esteban Ocon. Le Zoute Grand Prix se tient du 7 au 10 octobre.