La princesse Elisabeth a effectué sa rentrée au prestigieux Lincoln College à Oxford

Il y a quelques semaines, le Palais annonçait que la princesse Elisabeth poursuivrait sa formation au Lincoln College d'Oxford. Les choses sont aujourd'hui devenues très concrètes puisque la princesse a officiellement effectué sa rentrée. La jeune femme a commencé par visiter sa nouvelle école, se montrant très intéressée par l'histoire du collège. Elle a ensuite fait un tour en barque avec deux de ses amis.

©belga

Pour son premier jour, la princesse avait l'air très à l'aise puisqu'on l'a aperçue en train de discuter avec d'autres étudiants de son âge.

©belga

Après avoir suivi un an de formation à l'école royale militaire de Bruxelles, la future reine effectuera un cursus de trois ans en "Histoire et Politique" dans cette école. Ceci, afin de se préparer à sa future fonction.

Même si elle reviendra régulièrement en Belgique, la princesse va donc passer beaucoup de temps outre-Manche. Cela ne devrait toutefois pas trop la déstabiliser étant donné qu'elle a déjà passé deux ans au pays de Galles, à l'UWC Atlantic College.

Une université prestigieuse

Le Lincoln College est l’un des 38 collèges composant l’université d’Oxford. Il se montre assez sélectif étant donné qu'il n'y a que 600 étudiant inscrits chaque année.

©belga

©belga

Si l’université d’Oxford est fondée au début du XIIe siècle, avec un fort développement à partir de 1167, la création du Lincoln College remonte à 1427. Fondé par l’évêque de Lincoln, Richard Fleming, il est le neuvième plus ancien des collèges encore existant de l’université. Parmi les plus célèbres prédécesseurs de la princesse belge, sont à citer le romancier britannique David John Moore Cornwell, alias John le Carré, ou encore le caricaturiste politique et animateur américain Theodor Seuss Geisel, dit Dr Seuss.

©belga

Par ailleurs, selon le classement Norrington qui répertorie la totalité des collèges de l’université d’Oxford, selon leur taux de réussite aux examens, le Lincoln College pointe, sur la période 2006-2019, à la 11e position.