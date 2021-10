Dominique Farrugia se confie sur sa maladie et sur une remarque d'une hôtesse de l'air : "J'aurais pu la tuer"

L'humoriste et comédien Dominique Farrugia, qui a notamment faire partie des Nuls aux côtés de Alain Chabat et Chantal Lauby, s'est confié sur le plateau de "C à vous" sur France 5 mardi soir. Durant de nombreuses années, l'homme a caché sa maladie au grand public, la sclérose en plaques. S'il a accepté d'en dire plus aujourd'hui sur ce mal qui le ronge depuis tant d'années, c'est parce Dominique Farrugia s'est livré dans un livre qu'il a lui-même écrit et dans lequel il exprime au travers des pages sa vie avec cette maladie qui l'a désormais condamné à vivre dans un fauteuil roulant au quotidien.

Sur le plateau de "C à vous", le comédien a raconté une maladresse que lui avait faite une hôtesse de l'air lorsqu'il revenait d'un voyage et au moment de descendre de l'avion qui le transportait. "Une fois, je revenais de Berlin. Ma chaise roulante n'arrivait pas, on commençait à nettoyer l'avion. Et au bout de 45 minutes je dis : 'Pfff, c'est quand même chiant !' Et là, une hôtesse me dit : 'Quand on est dans votre état, on ne voyage pas'", se remémore-t-il. "J'aurais pu la tuer. C'est exaspérant d'entendre des phrases comme ça."

“Une hôtesse me dit « quand on est dans votre état on ne voyage pas ».”@farrugiadom dans #CàVous parle de l’accessibilité pour les personnes handicapées en France. pic.twitter.com/NqakDYgmjU — C à vous (@cavousf5) October 5, 2021

Son fauteuil roulant qui l'handicape dans la vie quotidienne, c'est l'un des sujets-clés du livre de l'acteur qui préfère jouer la carte de l'humour sur son malheur comme il a toujours eu l'habitude de le faire. Son fidèle acolyte, Alain Chabt, n'aime cependant pas quand son ami joue cette carte de l'humour. "Alain surtout n'aimait pas. Même encore aujourd'hui il n'aime pas les blagues à propos de la maladie. Pour moi c'était une sorte d'exutoire. En rigolant et en plaisantant, j'arrive à surmonter tout ça. On ne peut pas être dans la plainte constante, autant s'amuser", conclut Dominique Farrugia.

Au travers de ce livre, Dominique Farrugia veut également dénoncer les difficultés que les personnes à mobilité réduite subissent.