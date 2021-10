Shannen Doherty se confie sur son cancer: "Est-ce que tout est beau? NON!"

Depuis 2015, l'actrice star de la série Charmed, Shannen Doherty, est atteinte d’un cancer du sein. À l’époque, cette dernière indiquait avoir été tardivement diagnostiquée, ce qui avait permis à la maladie de s'étendre bien plus rapidement.

Après de longs mois de traitements douloureux, l’actrice, qui est désormais âgée de 50 ans, avait annoncé être enfin en rémission. Une joie de courte durée puisque, malheureusement, en février 2020, la star devait faire face à une récidive du cancer.

La star a appris il y a quelques jours qu'elle ne pourrait malheureusement jamais guérir de ce cancer puisque ce dernier en est au stade 4. Lors d’une interview pour "Variety", la comédienne s'est confiée comme jamais à propos de son cancer. "Le meilleur exemple que je peux donner aux gens qui ont un cancer, ainsi qu’au monde extérieur qui n’en a pas, c’est de montrer à quoi ressemble un patient qui a le cancer", a-t-elle indiqué, émue. "Beaucoup de gens diagnostiqués d’un cancer au stade 4 sont en quelque sorte évincés de la société. On part du principe qu’ils ne peuvent plus travailler ou pas pleinement mais ce n’est pas vrai. C’est quelque chose que j’aimerais vraiment que les gens arrêtent de croire, en nous donnant une chance de prouver le contraire."

Sur Instagram, l'actrice dévoile également son quotidien avec ses nombreux followers. Dans un long message, cette dernière s'est étendue également sur sa maladie. "Est-ce que tout est beau ? NON, mais c'est sincère et j'ai espoir qu'en partageant mon expérience, nous serons tous plus éduqués et familiers avec ce à quoi ressemble vraiment le cancer."

Elle a notamment expliqué avoir été victime de nombreux saignements du nez après avoir subi une mastectomie et des séances de chimiothérapie depuis 2015. "Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà vécu cela ? J'étais aussi exténuée." a-t-elle confié à 1,8 million d'abonnés.

Malgré ces passages douloureux, Shannen Doherty tente de retrouver le sourire comme elle le peut, même avec des choses très simples mais qui lui donnent du baume au coeur. "Je me suis remonté le moral en mettant des pyjamas marrants que mon amie Kristy m'a offerts. M'ont-ils vraiment réconfortée? Oui ! J'avais l'air ridicule et cela m'a aidé à rire de moi-même. L'humour m'a aidé à traverser ce qui semblait impossible. J'espère que nous trouverons tous de l'humour dans l'impossible", a conclu l'actrice star de Charmed et Beverly Hills.