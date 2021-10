Vianney annonce la naissance de son premier enfant

Vianney est désormais l'heureux papa d'un petit garçon, fruit de sa relation avec Catherine Robert. Il n'a pas pu résister à l'idée de partager sa joie avec ses fans.

"Je voulais simplement vous dire qu’une petite merveille a fait irruption dans notre vie. La maman et notre petit bonhomme vont bien. Partager avec vous ce bonheur me rend plus heureux encore... Je sais que vous nous garderez l’intimité de ces instants et vous en remercie", a écrit l'interprète de "Beau papa".