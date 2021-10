La publication d'une photo privée de la princesse Alexia fait scandale aux Pays-Bas

Un site néerlandais n'a pas respecté l'intimité de la famille royale. Et pourrait le payer cher.

Alexia, la deuxième fille du roi Willem-Alexander et de la reine Máxima, étudie actuellement à l'Atlantic College au Pays de Galles. Elle fait également l'objet d'une polémique depuis ce week-end à cause d'une photo.

La photo en question, issue d'Instagram, montre la princesse portant un body rouge vif en dentelle et une mini-jupe noire. Le cliché qui a fuité sur les réseaux sociaux émane visiblement d'une soirée étudiante.

Mais où se trouve la polémique, se demandent certains? En fait, il est interdit pour les médias de diffuser des photos non officielles de la famille royale. Or le site néerlandais Ditjes en Datjes n'a pas respecté cette condition et a littéralement balancé l'image ce week-end sur son site internet avec le commentaire: “Alexia se déchaîne dans sa nouvelle école”.

Si on ignore pour l'heure les sanctions qui seront prises à l'encontre du site Ditjes en Datjes, des médias néerlandais expliquent que les rédacteurs fautifs seront au minimum réprimandés par le RVD (Rijksvoorlichtingsdienst - organisme gouvernemental qui traite les informations sur la famille royale). Et ceux-ci risquent également de ne plus être les bienvenus aux occasions officielles, pour des photos ou autres.