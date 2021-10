"Ce qui arrive à Céline Dion est douloureux"

Des reports en cascade et des questions qui trouvent enfin une réponse claire. Immensément populaire, Céline Dion a éprouvé la patience de ses fans à plus d'une reprise en décalant ses dates de tournée. Le "Courage World Tour" tant attendu tâtonne, et il y a une bonne raison à cela.

Si des "spasmes musculaires sévères et persistants" avaient d'ores et déjà été évoqués par l'équipe de la diva, sa sœur Claudette est allée plus loin auprès deParis Match. "Elle a beaucoup travaillé pour ce retour, et elle en a trop fait. C'est toujours la même chose : elle est terriblement exigeante avec elle-même. Son corps a dit stop", a-t-elle constaté dans les colonnes du magazine français. À 53 ans, Céline Dion souffrirait en réalité des symptômes de la préménopause et des changements hormonaux que cela implique. "Ce qui lui arrive est douloureux. Mais il n'y a rien de grave, sinon elle me l'aurait dit : Céline n'hésite pas à se confier et à demander conseil quand quelque chose ne va pas. Je sais qu'elle a le moral", a-t-elle confié.

Prévue pour 2021, la tournée de la star devrait reprendre dès 2022 et au mois de mai de l'année prochaine pour la partie européenne.