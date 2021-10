La famille de Cristiano Ronaldo s'agrandit, il sera bientôt à nouveau papa de jumeaux

Bonne nouvelle pour Cristiano Ronaldo et sa compagne, Georgina Rodriguez: le couple s'apprête à acceuillir des jumeaux. Ils ont annoncé la nouvelle sur Instagram en partageant une photo d'eux posant avec l'échographie. En légende, le joueur de footbal écrit: "Ravi de vous annoncer que nous attendons des jumeaux. Nos cœurs sont pleins d'amour, nous avons hâte de les rencontrer".

En couple depuis 2017 avec le Portugais, c'est la deuxième fois que Georgina Rodriguez est enceinte. Le mannequin argentin et le Ballon d'Or avaient déjà acceuilli une petite fille prénommée Alana Martina il y a trois ans. Avant de rencontrer l'élue de son coeur, Cristiano Ronaldo avait déjà eu trois enfants, tous nés d'une mère porteuse: Cristiano Jr, âgé de 11 ans, et les jumeaux Eva et Matteo, qui ont aujourd'hui 4 ans. Selon les informations partagées par le magazine Hola!, Georgina Rodriguez en serait à douze semaines de grossesse.