Angèle se confie sur sa bisexualité: "Il est important d’en parler, car on a tous besoin de représentations"

D'habitude discrète sur le sujet, Angèle a évoqué la photo officialisant sa relation avec Marie Papillon, publiée en août 2020 sur Instagram. "Lorsqu'il a été question de poster cette photo, j'avais déjà été repérée par la presse, ça n'était plus un scoop, mais une affirmation. L'idée était de dire que j'étais tombée amoureuse d'une femme, mais que cela n'avait rien changé", se rappelle Angèle, qui explique que la relation entre les deux jeunes femmes s'est depuis terminée.

Besoin de représentation

La chanteuse a expliqué qu'il était important pour elle de parler de sa bisexualité, y compris pour que les jeunes puissent se sentir représentés. "Je trouverais merveilleux que ce ne soit plus un sujet, même si, objectivement ça l'est encore, et je ne peux pas en vouloir aux gens de l'évoquer. En même temps, il est important d'en parler, car on a tous besoin de représentations." Selon elle, sa vie aurait pu être bien différente si elle avait eu des personnes bisexuelles à qui s'identifier étant plus jeune. "Ado, si j'avais eu plus d'exemples de personnes lesbiennes bi ou gay, j'aurais peut-être compris plus vite que j'étais bi. Je me serais moins menti à moi-même, et j'aurais vécu d'autres histoires."