Milkywaysblueyes revient sur l’agression dont elle a été victime: "Ce n’était pas du tout pour faire le buzz"

Au volant, elle va vivre l'agressivité d'un chauffeur de taxi qui va la poursuivre sur plusieurs kilomètres. Une agression qu'elle a choisi de raconter en story. "J'avoue que c'était sous le coup de l'émotion, j'avais besoin de partager l'histoire avec ma communauté dans un premier temps mais j'ai voulu aussi alerter et faire de la prévention. Ce n'était pas tant pour faire du buzz, ce n'est pas du tout le but, je n'ai pas la volonté que l'on parle de moi comme ça mais c'était pour prévenir que ce genre de choses arrivent."

Et plus souvent qu'on ne le pense : le sondage créé par Milkywaysblueyes auquel ont participé quelque 70 000 personnes indique que 6 personnes sur 10 ont déjà subi une agression au volant. "On m'a envoyé des témoignages glaçants, bien pire que ce que j'ai vécu", raconte-t-elle.

Encore perturbée, cependant, elle fait attention à ne pas montrer de détails qui pourraient montrer là où elle vit et travaille. Claire Marnette n'a pas encore porté plainte mais elle "pense bien qu'elle va le faire".