"C’était un peu brutal": Michel Sarran est revenu sur son éviction de Top Chef

"M6 ayant décidé de changer le jury, indiquait-il sur son compte Instagram. L'aventure s'arrête pour moi. Sachez une chose : vous allez vraiment me manquer, mais on se retrouvera certainement" .L'annonce avait fait l'effet d'une bombe le 31 août dernier auprès des fans -mais aussi de Philippe Etchebest- de Top chef. Michel Sarran devait quitter l'émission culinaire culte de son poste de juré après six ans de bons et loyaux services. Il a aussitôt été remplacé par Glenn Viel.



"Pour moi, il y a un avant et un après Top Chef"

Si Michel Sarran confirme que cela n'a pas été fait avec élégance, le chef toulousain passe à autre chose.

"Les tournages ont repris et je l’ai digéré,

explique-t-il dans

Télé 7 Jours

.

C'était un peu brutal mais c'est l'univers de la télévision. M6 a pris une décision, je n’ai rien à dire

". Et l'homme reste positif.

"Ces sept années resteront une très belle aventure humaine, avec des valeurs de respect, d’engagement, de travail et de rigueur.

" Et de conclure:

"Pour moi, il y a un avant et un après Top Chef.

Actuellement, je reçois des sollicitations mais je n’ai pas envie de faire de la télévision pour faire de la télévision. J’aimerais me retrouver dans une émission où mes valeurs humaines sont présentes."