Accusé de viol, Ary Abittan est en garde à vue

"Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace, ou surprise, est un viol." Le comédien de 47 ans, star du film à succès Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? serait en effet visé par une plainte pour viol, selon l'article 222.23 du code pénal français. Et la plaignante, dont Voici révéla d'abord qu'il s'agissait de sa compagne actuelle, serait plutôt "l'une de ses connaissances selon laquelle les faits se seraient déroulés dimanche à Paris", selon le Parisien. Quant à RTL, le média français cite une source judiciaire qui précise que la plaignante est "une femme avec qui il entretient des relations régulières".

Révélé à la télévision dans les émissions d'Arthur (Vendredi tout est permis, etc.), sur scène avec son one-man-show A la folie, Ary Abittan était aussi le parrain de Cap 48 l'année dernière. Selon Voici, confirmé par le Parisien, l'acteur papa de trois filles âgées entre 16 et 21 ans (Léna, Romy et Netty, nées de son union avec son ex-femme Sylvie Journo dont il est séparé depuis plus de dix ans) a été placé en garde à vue ce dimanche 31 octobre et s'y trouverait encore actuellement. Sa garde, où il serait entendu par le premier district de Police judiciaire de Paris, pourrait en effet durer jusqu'à 48 heures. "Je ne suis pas fait pour la vie de couple, avait-il confié à ELLE en 2017. Enfin je ne désespère pas encore. J'aimerais retomber fou amoureux. Mais quand je suis avec une fille, je me pose beaucoup de questions. En général, c'est mauvais signe !"

Pour l’heure, Ary Abittan -toujours présumé innocent des faits qui lui sont reprochés- n’a pas encore confirmé ou commenté, par la voix de son avocat, l’information des médias français.