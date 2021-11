Jacques et Gabriella de Monaco: les images de leur Halloween sans Charlène

Comment joindre l'utile à l'agréable. Rendez-vous crucial des grands de ce monde en vue de sauver la planète, la COP26 accueille aussi le Gotha. En plus des Cambridge, du prince Charles et de Camilla Parker Bowles, Albert II de Monaco, écologiste engagé dans la protection des océans, était aussi attendu en Écosse. Le prince a profité des vacances scolaires pour organiser des sorties autour de cet événement avec ses jumeaux.

Avant de rallier, le nord de la Grande-Bretagne, le trio, qui attend toujours Charlène de pied ferme, a fait un saut en Allemagne pour y découvrir son Europa-Park. Là, Jacques et Gabriella ont pu profiter des festivités d'Halloween dans la joie et la bonne humeur. Une vidéo de leur venue a été publiée sur les réseaux sociaux et on peut y voir les bambins s'amuser au milieu des mascottes et des attractions. "Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de points positifs", a estimé Albert II au sujet de ce deuxième voyage officiel à l'étranger avec ses enfants. En septembre, ils s'étaient déjà rendus en Irlande.