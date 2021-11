Selon Le Parisien, le chanteur Jean-Luc Lahaye a été interpellé ce mercredi matin pour "viols et agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans" ainsi que "corruption de mineur". Sa fille, Margaux, aurait également été placée en garde à vue pour "subornation de témoin".

Jean-Luc Lahaye et sa fille placés en garde à vue pour une affaire de viols sur mineures

Les policiers de l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) ont placé l'homme de 68 ans en garde à vue ce mercredi matin. Il est soupçonné d'avoir abusé sexuellement de deux adolescentes de 16 et 17 ans. Les faits se seraient déroulés entre 2013 et 2014. La fille du chanteur, Margaux, aurait également été placée en garde à vue pour "subornation de témoin". Elle est soupçonnée d’avoir fait pression sur les deux jeunes femmes pour les astreindre au silence. Selon l'AFP, elle est donc poursuivie pour

Condamné en 2015 à un an de prison avec sursis pour corruption de mineure de 15 ans, Jean-Luc Lahaye est également soupçonné de détention d'image à caractère pédopornographique, selon la même source. Sa fille est également en garde à vue des chefs de subordination de témoins et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans.

