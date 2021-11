Tessy Antony-de Nassau: un invité inattendu assiste au baptême de son fils

"Mon beau Theodor, bienvenue dans la Communauté Chrétienne mon ange."

Non sans fierté, Tessy Antony-de Nassau a annoncé que son petit garçon de deux mois a été baptisé. L'événement a eu lieu le 30 octobre au Luxembourg, son pays natal, et il a réservé une surprise : le prince Louis de Luxembourg, son ex-mari, avait répondu présent.

Divorce houleux

Le prince de Nassau et prince de Bourbon-Parme y a été photographié en compagnie de sa fiancée Scarlett-Lauren Sirgue, avocate française de 31 ans. Malgré un divorce houleux qui avait fait des remous à la Cour grand-ducale, la paix semble définitivement installée au nom de leurs deux enfants Gabriel et Noé et du petit dernier. "Sois béni, heureux et profite toujours d'une bonne santé.Maman, Papa, tes frères Gabriel, Noah et ta soeur Juliat'aiment tant ! Avec tes six parrains et marraines, nous serons toujours là pour te guider dans les bons et les mauvais moments", a adressé Tessy à son fils, issu de son union avec l'homme d'affaires suisse Frank Floessel.