Vous l'avez peut-être vu dans "Clueless", dans "Friends", ou encore dans le film de super-héros américain "Ant-Man". L'acteur Paul Rudd endosse un nouveau rôle, celui de l'homme le plus sexy du monde. En tout cas, c'est ce que pense le magazine People.

Ce nouveau statut lui a été attribué durant un long sketch de la célèbre émission de télévision américaine, le "Late Show with Stephen Colbert".

Avant de recevoir son titre, l'acteur a passé une série d'épreuves pour savoir s'il parvenait à rendre n'importe quoi sexy. Le présentateur et humoriste américain Stephen Colbert lui a fait passer des tests de "sex-appeal", dont des séances de photos en tant qu'ouvrier du bâtiment et moine, une épreuve canine comme lors du célèbre concours Westminster Kennel Club, et un test physique. Clou du spectacle, Paul Rudd se verse un bidon d'eau sur la tête dans une piscine gonflable.

À la fin du concours, le présentateur annonce solennellement à Paul qu'il est testé "négatif au sexy". C'est manqué. L'acteur s'en va donc déçu du plateau, avant d'être rattrapé par Colbert et le reste de la salle. "Il n'y a rien de plus sexy que l'humilité... et tu as réussi !", lui annonce le présentateur. "Paul, tu es l'homme le plus sexy du monde".





Étonné, l'homme a été couronné comme dans les différents concours de beauté : diadème, fleurs et écharpe.