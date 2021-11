Philippe et Mathilde en Italie du 1er au 3 décembre

Cette semaine, le roi Willem Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas étaient en visite d’État de trois jours en Norvège. L’occasion de retrouvailles presque familiales. Le roi Harald était le parrain du défunt prince Friso, frère du roi Willem Alexander et la reine Maxima est l’une des marraines du prince Sverre Magnus, petit-fils du roi de Norvège. Un déplacement centré sur la durabilité et les questions environnementales dont la gestion de la mer du Nord.

Ces visites d’État d’autant plus dans un royaume sont aussi l’opportunité de voir les reines et princesses porter leurs somptueux diadèmes. Pour le banquet d’État au Palais royal d’Oslo, les yeux ne furent point déçus avec l’imposante parure d’émeraudes de la reine Sonja de Norvège, le non moins imposant diadème de saphirs et diamants de la reine Maxima, et des diadèmes d’améthystes et diamants pour la princesse Martha Louise et sa belle-sœur la princesse héritière Mette Marit. Manquait à l’appel le prince héritier Haakon en raison d’un refroidissement qui a fait craindre à une contamination au coronavirus mais fausse alerte.

La reine Margrethe de Danemark était quant à elle en déplacement avec son fils le prince héritier Frederik pour une visite d’État en Allemagne avec Berlin et Munich au programme.

La prochaine sera le 24 novembre avec la visite du roi Felipe et de la reine Letizia d’Espagne à la Cour royale de Suède. Connaissant le décorum qui prévaut à Stockholm, le banquet d’État sera sûrement le théâtre d’un impressionnant défilé des plus somptueux joyaux.

Le roi Philippe et la reine Mathilde emboîteront le pas du 1er au 3 décembre avec une visite d’État en Italie qui avait dû être reportée en raison de la pandémie.