Toujours convalescente, Charlène de Monaco ne participera pas à la fête nationale monégasque

Le 19 novembre prochain se tient la fête nationale de Monaco. Si de nombreuses festivités sont programmées pour l'occasion, les Monégasques ne pourront toutefois pas compter sur la présence de leur princesse, Charlène.



En effet, dans un communiqué diffusé ce mardi, le cabinet du prince Albert II de Monaco a fait savoir que Charlène, 43 ans, était toujours convalescente et qu'elle avait encore besoin de repos. "Son parcours médical ayant été très éprouvant ces derniers mois, la princesse Charlène ne pourra malheureusement pas participer cette année aux festivités de la Fête nationale aux côtés de sa famille", détaille le communiqué. "Dès que sa santé lui permettra, ce sera avec joie que la princesse partagera à nouveau des moments de convivialité avec les Monégasques".



Le communiqué reste toutefois vague sur les véritables raisons de la mise au repos de la princesse, précisant seulement qu'elle se remet "d'un état de fatigue profond" dans un endroit tenu "confidentiel". Des informations sur le rétablissement de la princesse seront toutefois communiquées ces prochaines semaines et avant les fêtes de Noël, assure le cabinet du prince Albert II.



Après un séjour de plusieurs mois en Afrique du Sud, son pays d'origine, la princesse Charlène était rentrée sur le Rocher au début du mois de novembre. Son absence prolongée, officiellement justifiée par ses problèmes médiaux, avait alimenté de nombreuses rumeurs sur la relation princière, faisant même croire à un potentiel divorce entre Albert II et Charlène.