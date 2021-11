Quand Sarah Ferguson, 16 ans, faisait la fête avec Jean-Paul Belmondo: "Il avait le pantalon aux chevilles"

Le flegme et la retenue britanniques, très peu pour elle. C'est avec son naturel pétillant et la langue bien pendue que Sarah Ferguson s'est rendue sur le plateau de "C à vous" ce 16 novembre. La maman des princesses Beatrice et Eugenie est venue y parler de son nouvel ouvrage,La conquête de sa liberté. L'occasion de partager quelques savoureuses anecdotes.

Attablée avec Anne-Élisabeth Lemoine et les autres chroniqueurs de l'émission française, l'ex-femme du prince Andrew y a parlé de sa relation privilégiée avec Jean-Paul Belmondo. La Britannique avait pu rencontrer la légende du cinéma à Antigua, dans les Caraïbes, avec une amie lorsqu'elle avait 16 ans. "Partout où on allait avec Florence et Jean-Paul, on restait les uns avec les autres et on rigolait ! Il ne parlait pas très bien l'anglais, moi je ne parlais pas très bien français", a-t-elle révélé. "Souvent, il se levait de la table, il défaisait son pantalon et il partait avec son pantalon qui tombait au niveau de ses chevilles", s'est-elle remémoré non sans humour. Sarah Ferguson regrette simplement de ne pas avoir pu rendre hommage à l'acteur, décédé le 6 septembre, en raison de la pandémie.