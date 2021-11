Charlène de Monaco a déjà quitté le Rocher

Le retour de Charlène à Monaco était attendu de pied ferme, il a pour l'instant comme un goût de trop peu. Récemment, celle qui s'était installée dans un appartement situé au-dessus d'une ancienne chocolaterie à 300 mètres du Palais a dû renoncer à la Fête nationale du 19 novembre. Aujourd'hui, on apprend que la princesse de 43 ans n'est même plus sur le Rocher.

"Elle va mieux, mais elle a encore besoin de repos et de tranquillité. Elle n'est pas en Principauté, mais nous allons pouvoir aller la visiter très prochainement. Je ne peux pas vous en dire plus par discrétion", a dévoilé Albert II dans les colonnes de Monaco-Matin ce jeudi. Le prince a souligné que l'ancienne nageuse, minée par une infection ORL en Afrique du Sud, doit gérer "une fatigue, mais pas seulement physique", sans en dire plus. Le cas Charlène n'a pas fini de faire parler de lui.