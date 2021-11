À 17 ans, Ingrid Alexandra de Norvège s'inspire de la princesse Élisabeth

Princesses, héritières et jeunes femmes pleines d'avenir. À 17 et 20 ans, Ingrid Alexandra de Norvège et Élisabeth de Belgique ont plus d'un point commun. Et leur ressemblance vient de s'accentuer d'un cran.

En immersion

Ce 20 novembre, difficile ne pas penser à la fille de Philippe et Mathilde en voyant Ingrid Alexandra pénétrer dans le camp militaire de Rena, dans le nord-est du pays scandinave. Vêtue d'un treillis et coiffée d'une casquette, la Norvégienne avait fait le déplacement pour participer à une journée en immersion auprès des forces armées. Parcours d'orientation, planification d'une mission, exercices, dîner autour d'un feu de camp... la fille de Mette-Marit a vécu comme le reste des Jegertroppen, une brigade exclusivement féminine.

©AFP

©AFP

La princesse Élisabeth, elle, avait passé une formation d'un an au sein de l'École Militaire Royale – elle s'était terminée par un stage de trois jours au Centre d’entraînement Commando de Marche-les-Dames en juillet – avant de rallier l'université d'Oxford. Un itinéraire couronné de succès qui pourrait bien inspirer Ingrid Alexandra pour la suite.