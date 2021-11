Cécile Djunga va se marier

Après avoir maintenu le suspens toute la journée de ce mercredi avec un compte à rebours dans ses stories Instagram et Facebook ("je dois vous dire un truc important"), Cécile Djunga a révélé la bonne nouvelle hier soir. "On va se marier!!! On est trop content, ça fait un petit moment que cela se trame", explique, en vidéo, l'animatrice télé qui y dévoile sa bague de fiançailles. "Ca y est, j'ai la bague au doigt!" Et Romain, son compagnon également présent dans la vidéo en story, de plaisanter à côté: "Moi aussi j'ai la bague. Ah non..." "Non, bientôt", lui rétorque alors sa future épouse qui expliquera bientôt la "belle demande" faite pour son homme.



Cécile Djunga fait ensuite appel à sa communauté pour des bons plans de mariage."Ce n'est pas évident à organiser!" Hyper heureuse et en joie en esquissant quelques pas de danse, elle conclut. "Vive l'amour!" Et son homme: "Et le Saint-amour", en montrant la bouteille en question. Félicitiations aux tourtereaux qui ont même publier une vidéo parodique -au son de la célèbre "Wedding March"- de leur future mariage (voir ci-dessous)."Tout vient à qui sait attendre"